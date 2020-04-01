Москва, 1 апреля, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки к Уголовному кодексу РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон опубликован сегодня, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отныне, за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей или же в размере дохода за период до 18 месяцев. Альтернативные варианты наказания — исправительные работы на срок до года, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Если же распространение фейков привело, по неосторожности, к смерти человека или иным тяжким последствиям, то тогда наказание ужесточается. В этом случае речь пойдет о штрафе до 2 млн рублей, или размере дохода осужденного за период до трех лет, а также исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный закон был принят ввиду участившихся случаев распространения недостоверной информации на фоне пандемии коронавирусной инфекции.