Тирасполь, 1 апреля, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Молдавия даже в условиях пандемии коронавируса продолжает давить на Приднестровье. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

«Нарушаются права и свободы проживающих в Приднестровье граждан, в том числе России и самой Молдавии», — сказал глава государства.

Несколько автомобилей с социально значимыми медикаментами российского производства для Приднестровья, напомним, оказались заблокированы на молдавско-украинской границе. Кишинёв воспользовался временным закрытием пунктов пропуска на приднестровско-украинской границе из-за пандемии коронавируса COVID-19 и требовал оформления дополнительных документов.

Власти Молдавии фактически используют бюрократические проволочки для втягивания приднестровских предпринимателей в свое правовое поле. Грузы с медикаментами пропустили через границу спустя более чем неделю, и только после вмешательства международных посредников. Однако позже появилась информация о новых блокировках грузов, следующих в Приднестровье.

По словам Вадима Красносельского, Приднестровье не оставляет надежды на внешнюю помощь, но при этом республика должна рассчитывать на себя и делать ставку на максимальную экономическую самодостаточность.

Красносельский также отметил, что в условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

«Для меня это просто за гранью понимания и за гранью добра и зла, как можно целый народ, 500 тыс. населения, лишить возможности быть участником международной платежной системы», — отметил президент.

Он добавил, что не понимает позицию и всех без исключения участников переговорного формата «5+2», среди которых и Россия — гарант и посредник в переговорах.

«Почему в этой ситуации они не могут посодействовать на молдавскую сторону? Я могу предложить в порядке эксперимента им отключить государство от международной платежной системы, тем более в условиях пандемии, и жить в такой изоляции хотя бы недельку. Может, через это они нас поймут?» — добавил Красносельский.

Напомним, с 17 марта в ПМР действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19. Введены ограничения на передвижение и торговлю. По данным на 1 апреля, в республике 31 подтверждённый случай COVID-19. От осложнений, вызванных новым типом коронавируса, умерли 2 человека.