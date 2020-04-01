Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Пассажиропоток в Петербургском метрополитене сократился более чем в шесть раз в связи с введением мер против распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято решение сократить время работы метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил 1 апреля первый заместитель начальника Петербургского метрополитена Евгений Козин.

«В штатном режиме мы перевозили 2,5 миллиона человек ежесуточно <…> Сейчас, вчера 400 тысяч», — сказал он.

Как сообщил представитель комитета по транспорту Санкт-Петербурга, число пассажиров в наземном транспорте снизилось почти в 10 раз.

При этом председатель комитета по транспорту Александр Головин заверил, что метро закрывать не собираются, как это было сделано в Киеве. «Это не наш метод», — сказал он. На метро ездят на работу медики, социальные работники, полицейские и сотрудники других оперслужб.

Однако, как уже сообщалось, с 1 апреля в связи с минимальным пассажиропотоком в вечерние часы транспорт будет завершать свою работу раньше, чем обычно.

«Все станции метро будут закрываться для входа пассажиров в 22:00. Наземный транспорт будет прекращать работу в 23:00», — проинформировали в Смольном.