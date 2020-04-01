Москва, 1 апреля, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах планируется начать 29 июня, заявила 1 апреля замглавы правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на совещании кабмина с президентом России Владимиром Путиным.

Mil.ru Вакцинация

По её словам, 29 июня текущего года будет начата первая фаза испытаний вакцины от коронавируса на 60 добровольцах.

«Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, разработкой прототипов вакцины занимается государственный научный центр «Вектор». На сегодняшний день созданы прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. До 22 июня будут проводиться доклинические исследования этих препаратов.