Москва, 1 апреля, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Статистику по выявленной симптоматике заболевания у пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом привела 1 апреля журналистам в ходе брифинга глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на улице в медицинской маске

По данным Поповой, у чуть более 20% пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, не наблюдается никаких симптомов заболевания.

Признаки пневмонии, её тяжёлое либо среднее течение наблюдается у 14% граждан с подтверждённым диагнозом «коронавирусная пневмония».

При этом Попова заверила, что для всех пациентов есть койки, всем оказывается специализированная медицинская помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о постановлении главного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно которому предписывается изолировать на 14 дней всех граждан, прибывающих в Россию из-за рубежа, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.