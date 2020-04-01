Москва, 1 апреля, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Количество нерабочих дней в России, объявленных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, должно быть продлено. Об этом заявила 1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

Главный санитарный врач страны отметила, что предпринимаемые властями меры дают результат. По её словам, на сегодняшний день можно констатировать, что взрывного роста числа заражённых коронавирусом в России не наблюдается.

«Мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста», — подчеркнула Анна Попова.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.