Вашингтон, 2 апреля, 2020, 00:57 — ИА Регнум. Действия Дональда Трампа на посту президента США получили народное одобрение, иначе нельзя объяснить тот факт, что симпатию к нему начали проявлять даже группы населения, традиционно недолюбливавшие республиканцев. Как два политических лагеря США стараются перетянуть на свою сторону местных католиков, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трам

Общественное движение «Католики за Трампа» стало ответом на попытку развернуть противотрамповскую агитацию среди американских католиков. То, что противники нынешнего президента взялись за предвыборную обработку католической аудитории уже сейчас, ничуть не удивляет. Еще бы, ведь по итогам исследований получается, что католики США, эти традиционно настороженно относящиеся к Республиканской партии люди, продемонстрировали серьезный сдвиг в своих симпатиях.

Причем опросы, проводимые в рамках христианских общественных организаций, показывают рост симпатий к Трампу по 3% в год, что по итогам выборов может оказаться решающим. И хотя католические иерархи не спешат благословить «Католиков за Трампа», а некоторые и вовсе от них публично дистанцируются, самого факта смещения избирательских симпатий это отменить не может. А ведь католики всегда находились в протестантских по большей части США под особым подозрением.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Трамп может стать вторым в истории США «католическим» президентом».