Симферополь, 1 апреля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля.

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«Для того чтобы купировать проблему распространения вируса, мною принято решение со 2 апреля ввести карантинные мероприятия. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию, документы об установлении карантина будут опубликованы в течение дня», — отметил глава РК.

Документ о карантине, который обещали опубликовать 1 апреля до 17:00, пока так и не появился на сайте правительства РК. Как долго он продлится, пока тоже неизвестно. Но большинство жителей Симферополя и так всё поняли, предпочтя остаться дома в этот день.

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Исключение составили те, кто решил запастись продуктами на ближайшие недели.