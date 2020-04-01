Москва, 1 апреля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации заявило, что количество аппаратов искусственной вентиляции легких в каждом регионе России известно, ситуация с аппаратами ИВЛ оценивается как стабильная. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Михаил Митин Аппарат ИВЛ

По словам заместителя министра здравоохранения России Владимира Уйбы, в ведомстве четко знают, в каком регионе сколько аппаратов ИВЛ и каковы потребности в них. Кроме того, он подчеркнул, что правительство России привлекло всех возможных производителей, в первую очередь отечественных, для наращивания запасов аппаратов ИВЛ.

«На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность», — сказал Уйба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в случае тяжелого течения коронавирусной инфекции пациенту жизненно необходима искусственная вентиляция легких кислородом.