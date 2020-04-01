Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Руководство «Ленинградской областной электросетевой компании» (АО «ЛОЭСК») проверило своих сотрудников, находящихся на удаленной работе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Тестировалась их готовность реагировать на аварийные и чрезвычайные случаи. Об этом 1 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЛОЭСК.

Фото: пресс-служба ЛОЭСК ЛОЭСК продолжает обеспечивать бесперебойное электроснабжение жителей Ленобласти и Петербурга

Как оказалось, дистанционная работа не стала помехой для сотрудников компании. В среду руководство провело внеплановую и незапланированную учебную тренировку по проверке готовности персонала всех филиалов к работе.

«Все сотрудники были вызваны на свои рабочие места, после чего было проверено состояние их здоровья, в том числе провели и проверку их психофизического состояния. Итоги тренировки: люди здоровы, готовы в любой момент выехать на объекты и у них есть понимание, что употребление алкогольных напитков в рабочее время — строго запрещено», — отметил главный инженер ЛОЭСК Андрей Горохов.

В настоящее время на дистанционной работе находятся практически все офисные сотрудники компании — как в Центральном аппарате, так и в филиалах, это примерно 500 человек. На своих местах свои непосредственные обязанности выполняют дежурные оперативные и ремонтные бригады и диспетчерские службы.

Остальные сотрудники из числа линейного персонала — ремонтный персонал, водители спецтехники и другие, которые находятся на домашнем дежурстве.

«В ЛОЭСК введена практика ежедневного измерения температуры у сотрудников, о которой они сообщают своим руководителям. Симптомов коронавирусной инфекции ни у кого из работников ЛОЭСК не выявлено», — подытожили в пресс-службе компании.