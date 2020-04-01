Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Петербурге следует ограничить время продажи спиртного вслед за Карелией. С таким предложением выступил депутат городского Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский на пленарном заседании в среду, 1 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сигареты и алкоголь

«Что по примеру Карелии я бы сделал, пусть это непривычно звучит в моих либеральных устах, так это, наверное, ограничил бы время продажи алкогольных напитков. В Карелии сделали с 10:00 до 14:00. Может быть, и нам стоило бы последовать этому примеру», — заявил Вишневский.

Он указал, что из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусом и падения экономической активности многие потеряют работу, процесс уже начался. В связи с этим Вишневский также предложил отменить безработным петербуржцам плату за ЖКХ, пени и штрафы.