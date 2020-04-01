Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 27 новых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области — шесть случаев. В инфекционной больнице имени Боткина с COVID-19 находятся более ста пациентов. Об этом 1 апреля сообщает оперативный штаб.

Елена Молчанова ИА REGNUM КПП больницы им. Боткина в Петербурге

Всего за последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев заражения коронавирусом в 35 регионах. За прошедшие сутки зафиксировано семь летальных исходов: пять в Москве и по одному в Московской и Псковской областях. Выздоровели 69 человек.

Как обычно, первую строчку по числу новых заражённых занимает Москва— 267 человек за сутки, а Московскую область сместила на четвёртое место Республика Коми. Там за сутки выявлены 32 человека с коронавирусом.

Третье место занимает Санкт-Петербург — 27 заболевших. В Ленинградской области за сутки выявлено шесть новых случаев заражения. Таким образом, в инфекционной больнице имени Боткина, куда привозят всех заражённых как из Петербурга, так и из Ленобласти, находится 145 человек.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных случая, выздоровели 190 человек», — отмечают в оперштабе.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти введен режим самоизоляции, несколько населенных пунктов Ленобласти — на строгом карантине.