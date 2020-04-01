Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания поддержали законопроект Смольного о резервном фонде в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект был внесен «с голоса», 1 апреля его собираются принять сразу в трех чтениях на внеочередном заседании.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Мы хотели бы утвердить в законе возможность тратить, расходовать резервный фонд правительства Петербурга не только на неотложные меры, но и на меры, связанные с мероприятиями по ограничению и борьбе с распространением эпидемии», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Законопроектом также предусмотрена возможность возвращать в резервный фонд ассигнования на расходы, которые были по тем или иным причинам приостановлены.

«Мера вводится только на один год, в течение 2020 года. Мы считаем, что мера абсолютно адекватна сложившейся ситуации», — сказал Евгений Елин.

Сейчас резервный фонд правительства Санкт-Петербурга составляет 1 млрд рублей.