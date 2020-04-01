Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 07:19 — ИА Регнум. С 1 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге временно закрываются несколько десятков маршрутов наземного общественного транспорта. У многих оставшихся маршрутов увеличиваются интервалы движения. Кроме того, маршруты наземного транспорта будут завершать свою работу после прибытия последних поездов метро, то есть не позднее 23:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля станции Петербургского метрополитена будут поэтапно закрываться на вход начиная с 22:00.

Эти решения объясняются усилением мер по противодействию коронавирусной инфекции и сокращением пассажиропотока. Напомним, в Петербурге и Ленобласти действует режим самоизоляции граждан. Он не касается только тех, кто работает на предприятиях жизнеобеспечения и непрерывного производственного цикла, а также сотрудников оперативных служб, медиков и ряда других категорий граждан.

По сообщению СПб ГУП «Пассажиравтотранс», с 1 апреля временно приостанавливается работа следующих маршрутов наземного транспорта:

— автобусы №№ 39Э, 69, 73, 90, 103, 109Б, 154, 169А, 195, 320, 375А, 398, 435, 469, 469А, 488;

— трамвай № 41;

— троллейбусы №№ 1, 21, 28, 42;

— «коммерческие» автобусы №№ К-2, К-3, К-6, К-6К, К-9, К-14, К-17, К-23, К-25, К-28К, К-30, К-35, К-36, К-40, К-41,К-45, К-52, К-60, К-62, К-67, К-68, К-82, К-86, К-87, К-88, К-89, К-91, К-91А, К-97, К-99, К-103, К-106, К-108, К-115, К-116, К-119, К-124, К-127, К-131, К-132, К-151, К-157, К-165, К-177, К-178, К-179, К-191, К-193, К-195, К-199, К-201, К-202, К-206, К-213, К-214, К-240А, К-240Б, К-242, К-243, К-252А, К-253, К-254, К-259, К-261, К-284, К-287, К-291, К-292, К-300, К-342, К-367, К-375, К-391А, К-391Б, К-400, К-405, К-417, К-420, К-425, К-436, К-445А, К-445Б, К-468, К-469, К-476, К-479, К-515.

С 1 апреля увеличиваются интервалы движения маршрутов:

— автобусы №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 114, 115А, 118, 119, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134А, 134Б, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 145А, 148, 153, 154А, 155, 157, 158, 159, 161, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 190, 196, 198, 200, 210, 211, 229, 300, 326, 327, 328, 352, 355, 356, 359, 360, 375, 397, 2Л, 3Кр;

— троллейбусы №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50;

— трамваи №№ 3, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 60, 61.

Еще с 28 марта полностью остановлена работа:

— трамвайного маршрута № 57

— «коммерческих» автобусных маршрутов №№ К-1 МЕГА, К-2 МЕГА, К-3 МЕГА, К-4 МЕГА, К-01, К-1, К-4, К-5, К-7, К-8, К-11к, К-12, К-13, К-19, К-21, К-28, К-29, К-31, К-33, К-39, К-43, К-44, К-49, К-50, К-51, К-56, К-58, К-59, К-65, К-71, К-76, К-77, К-79, К-83, К-90, К-92, К-93, К-94, К-96, К-101, К-102, К-107, К-111, К-114, К-118, К-120, К-123, К-130, К-135, К-136, К-137, К-142, К-152, К-153, К-161, К-163, К-166, К-168, К-169, К-170, К-171А, К-171Б, К-175, К-176, К-179А, К-184, К-187, К-194, К-197, К-212, К-218, К-226, К-227, К-234, К-239, К-245, К-247, К-248, К-250, К-251, К-252, К-258, К-262, К-268, К-269, К-281, К-290, К-293А, К-296А, К-298, К-306, К-309, К-325, К-338, К-339, К-344, К-346, К-350, К-352, К-359А, К-359Б, К-365, К-369, К-373, К-376, К-377, К-379, К-383, К-389, К-401, К-402, К-403, К-404, К-409, К-424,К-445В, К-449, К-539, К-690.