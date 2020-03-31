Тверь, 31 марта, 2020, 13:42 — ИА Регнум. 46 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, средства защиты и медикаменты для профилактики, диагностики и лечения коронавируса дополнительно закупают в Тверской области. Финансирование на эти цели выделено дополнительно из резервного фонда правительства региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительстве, решение было принято 31 марта на заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области 31 марта

«Президент Владимир Путин обозначил в числе первоочередных задач увеличение в регионах специализированного коечного фонда, ввод новых центров для диагностики коронавируса, приобретение дополнительного медицинского оборудования и создание запаса лекарств. В Тверской области планируется закупить для наших медицинских учреждений более 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, реагенты и оснащение для лабораторий», — сказал Игорь Руденя.

Всего дополнительно выделено 149,4 млн рублей, планируется закупка 46 аппаратов ИВЛ, а также пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и другое медицинское оборудование.

На данный момент на территории области госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана на базе 16 учреждений здравоохранения, планируется создание 795 инфекционных коек и 137 реанимационных. Министерству здравоохранения региона поручено проработать вопрос о перепрофилировании коек в крупных городах Верхневолжья — Ржеве, Кимрах, Вышневолоцком городском округе, Бологое. На территории Тверской области действует целый ряд ограничений: отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения, приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения.