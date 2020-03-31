Чебоксары, 31 марта, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В столице Чувашии началась санитарная обработка остановочных павильонов, тротуаров и переходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru Обработка остановочных павильонов

Дезинфицируются остановочные павильоны, подземные переходы, перильные ограждения, лестничные сходы и тротуары. Обеззараживание проводят в защитных масках и перчатках.

Ранее чебоксарские власти заявили об обработке мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах чиновники просят жителей сообщать о соседях, друзьях и знакомых, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных территорий с симптомами простудных заболеваний — температурой, кашлем и одышкой.

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