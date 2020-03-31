Чебоксары, 31 марта, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 31 марта, жителям будут напоминать о самоизоляции через громкоговорители на машинах ППС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru Въезд в Заволжье ограничен

31 марта в республике действует режим домашней самоизоляции для всех граждан.

«В Чебоксарах по городу организованы рейды: едут машины патрульно-постовых служб с озвучкой, чтобы горожане соблюдали режим самоизоляции. Не все ещё знают и не все слышали об этом», — говорят в мэрии.

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Ранее городские власти ограничили доступ в Заволжье, куда в выходные дни, 28−29 марта, массово ринулись чебоксарцы, несмотря на призыв оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 5 апреля в Чувашии действует режим самоизоляции для всех. Он предполагает домашний карантин: выходить рекомендуется только в магазины, аптеки, для выгула собак и выноса мусора. Также необходимо соблюдать дистанцию (не полутора метров), использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

Напомним, на утро 31 марта в Чувашии медицинское обследование прошли 1 440 человек, под наблюдением остаются 899 жителей. Подтверждён один случай коронавируса.