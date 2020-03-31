Чебоксары, , 06:41 — REGNUM Ситуация в Чувашии в связи с угрозой коронавируса остаётся «стабильной и контролируемой», ожидается большая партия средств индивидуальной защиты. Объявленная нерабочая неделя — не «повод для того, чтобы встретиться с друзьями, развлекаться и собираться в большие компании». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы Чувашии Олег Николаев.

По данным на 30 марта, в республике медицинское обследование прошли более 1,3 тыс. человек, из них свыше 800 жителей остаются под медицинским присмотром. Подтверждённый случай коронавируса — один. По словам руководителя региона, «ситуация в Чувашии остаётся стабильной и контролируемой», власти ожидают «большую партию медицинских масок, защитных костюмов и перчаток».

«Для того, чтобы обеспечить сохранность вашего здоровья, мы вводим ограничительные мероприятия. Они направлены на то, чтобы поставить заслон распространению коронавирусной инфекции. Я убедительно прошу вас, чтобы вы рассматривали вынужденные выходные не как повод для того, чтобы встретиться с друзьями, развлекаться и собираться в большие компании. Нам очень важно, чтобы вы оставались дома и тем самым не подвергали себя опасности», — призвал Олег Николаев.

Ранее в минздраве Чувашии отмечали, в аптечной сети в продаже по-прежнему отсутствуют средства индивидуальной защиты. По данным министерства, на этой неделе ожидается поступление в республику 300 тыс. масок, параллельно с этим прорабатываются вопросы поставок защитных костюмов, перчаток, дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта по 5 апреля в Чувашии действует режим самоизоляции для всех.

Напомним, при первом нарушении режима самоизоляции гражданам грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей, должностным лицам — до 150 тыс. рублей, юридическим лицам —до 500 тыс. рублей.