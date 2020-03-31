Хайнань, Китай, 31 марта, 2020, 04:31 — ИА Регнум. Курортная островная провинция Хайнань в Китае, первой одержавшая победу над эпидемией COVID-19, сегодня полностью здорова и возвращается к нормальной жизни. Россияне, пережившие карантин на Хайнане, обращаются к соотечественникам в России с просьбой не пренебрегать правилами карантина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Демиденко Хайнань возвращается к обычной жизни

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Михаил Демиденко Хайнань возвращается к обычной жизни

Китаист Михаил Демиденко, находившийся на острове в течение всего карантина и живущий там сейчас, убежден: только неукоснительное следование всем предписаниям властей и медиков позволит России быстро и с минимальными потерями выйти из этого испытания.

«Карантин — это не больно и не страшно. Это неудобно, непривычно, да, но когда на кону твоя жизнь и твоё здоровье, здоровье окружающих, родных и близких, то это не такая уж высокая цена, согласитесь. Хайнань пережил карантин и, как видите, сегодня уже полностью здоров. И не только Хайнань — власти Китая официально заявили о победе над эпидемией. Находящиеся в больницах на излечении еще есть, но статистика показывает не рост, а убывание. Это радует. Своим соотечественникам хочу посоветовать отнестись к карантину, к необходимости самоизоляции очень серьёзно. Помимо того что COVID-19 — серьёзная угроза и здоровью, и жизни, пандемия наносит огромный вред экономикам всех стран, Россия тут не исключение. Карантин сегодня, соблюдение требований гигиены — плата за скорейшее возвращение экономики к нормальному функционированию. Выдержите карантин, и совсем скоро все мы будем свободно ездить по стране, по миру, без ограничений. Я уверен, что этого хотят все», — сказал Михаил Демиденко.

Михаил Демиденко Хайнань: в магазинах много разных продуктов, как, впрочем, и во время карантина.

Карантин на Хайнане снят, однако люди продолжают носить маски, а власти по-прежнему уделяют большое внимание санитарному состоянию улиц и общественных пространств. В аэропортах и на вокзалах провинции по-прежнему сохраняется жесткий противовирусный контроль.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля, когда на Хайнане в разгаре был карантин, Михаил Демиденко рассказал о том, как переживает его курортная жемчужина Китая. По его мнению, власти Китая пошли на беспрецедентные меры для того, чтобы остановить эпидемию. И это дало положительный результат.