Москва, 30 марта, 2020, 23:34 — ИА Регнум. Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media со ссылкой на данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Всего за неделю российский экспорт нефти подешевел на $5,51 за баррель.

Напомним, что обвал нефтяных цен начался в начале марта, когда развалилась сделка ОПЕК+ об ограничении уровня добычи нефти. Россия не согласилась на дальнейшее сокращение уровня добычи и предлагала остановиться на том уровне, который был на момент переговоров, но саудиты настаивали на дальнейшем сокращении.

Другой глобальный фактор — эпидемия коронавирусной инфекции, которая привела к масштабному экономическому кризису и падению потребления нефти.