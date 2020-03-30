Москва, 30 марта, 2020, 21:27 — ИА Регнум. С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Kuba Bożanowski Российский самолёт

«Прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт «Шереметьево» с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для других российских городов данная квота составляет 200 человек в сутки.