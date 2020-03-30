Санкт-Петербург, 30 марта, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Петербург ввел режим обязательной самоизоляции для всех жителей вслед за Москвой. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно документу, все жители Северной столицы до 5 апреля обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра везде, за исключением общественного транспорта и такси.

Граждане не должны, гласит постановление, покидать место проживания. Выходить можно при следовании на работу и с работы, которая не приостановлена по указу президента с 30 марта по 5 апреля, за экстренной медицинской помощью, для оказания услуг доставки или транспортных услуг, а также в ближайший продуктовый магазин, аптеку.

Кроме того, можно также выгуливать животных в радиусе 100 метров от дома и выбрасывать мусор.

Граждане старше 65 лет должны, согласно документу, самоизолироваться до 14 апреля — либо в квартире, либо в жилом или садовом доме.

Этот пункт не затрагивает руководителей и сотрудников тех предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критическим для их функционирования, а также медиков.

До 1 июня тем же постановлением остановлено бронирование номеров в пансионатах, домах отдыха, санаториях и лагерях.

Каким образом будут контролировать перемещение граждан, в документе не уточняется.