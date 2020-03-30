Иерусалим, 30 марта, 2020, 21:17 — ИА Регнум. Отсутствие заражения коронавирусом показали результаты лабораторных исследований, проведённых премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом 30 марта сообщает канцелярия политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Проверка на коронавирус у премьер-министра, а также у его семьи и окружения показала отсутствие заражения инфекцией. Несмотря на отрицательный результат анализов, Нетаньяху останется в изоляции до указаний от министерства здравоохранения.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что советник премьер-министра Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривке Палух заразилась коронавирусом. Уточнялось, что сам премьер-министр Израиля не находился в контакте со своим советником, однако он будет находиться на карантине до окончания эпидемиологического расследования.