Нижний Новгород, 30 марта, 2020, 21:04 — ИА Регнум. С 31 марта 2020 года жители Нижегородской области смогут выходить из дома только в ближайший магазин и аптеку, вынести мусор или получить экстренную помощь. Прогулки с домашними животными разрешены в пределах 100 метров от места жительства. В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра. Соответствующий указ сегодня, 30 марта, подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

«Если у вас поднялась температура, выходить строго запрещено, вызывайте врача на дом. Если вы работаете, то выходить на улицу можно, только чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам», — подчеркнул глава области.

Назван и перечень граждан, которые смогут посещать работу, это «сотрудники непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций; компаний, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Также не коснётся запрет спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов».

Напомним, что на данный момент в Нижегородской области зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом.