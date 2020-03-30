Киев, 30 марта, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Уволенный с поста советника секретаря украинского Совнацбеза юморист Сергей Сивохо заявил, что этому органу, видимо, больше не интересна реинтеграция Донбасса, но он продолжит свою работу под патронатом президента Зеленского.

Rowland Goodman Сергей Сивохо

С таким заявлением Сивохо выступил вечером 30 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отмечает, что всем так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса, и обвиняет их в том, что они «продают страну и прячут голову в песок под давлением активного меньшинства».

Соответственно, подчеркивает Сивохо, Совнацбез из грозного и важного органа превратился в фикцию.

«Мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру!» — пообещал бывший советник.

Сивохо также заявил, что теперь сосредоточится на продвижении созданной им национальной платформы примирения и единства.

ИА REGNUM напоминает, что бывший КВН-щик и юморист, уроженец Донецка Сергей Сивохо ранее получил официальную должность советника секретаря Совнацбеза Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса, в рамках которой развернул достаточно активную деятельность. Радикалы не раз критически высказывались о деятельности и политической позиции Сивохо, грозя ему расправой. Кульминация событий произошла 12 марта на презентации национальной платформы, когда националисты сорвали мероприятие, повалили советника на пол и чуть не избили в лежащем состоянии.

Сегодня стало известно, что Сивохо уволен с поста советника еще 24 марта, причем это выяснилось после запроса одного из украинских СМИ. Совнацбез Украины с заявлением об увольнении так и не выступил.