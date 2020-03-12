Киев, , 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данную программу разработала команда советника секретаря Совнацбеза Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо в рамках выполнения инициатив президента Владимира Зеленкого касаемо разработки действенной политики гуманитарной реинтеграции Донбасса.

«Приоритет государственной политики — возобновление мира. Но до сих пор не было сформировано единой системы разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса. Сейчас ситуация меняется», — заявил перед презентацией сам Сивохо.

Однако мероприятие было сорвано радикалами, предположительно, из объединения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Около десятка нацистов ворвались на презентацию и после недолгой словесной перепалки набросились на Сивохо. В частности, советника повалили на пол и чуть не избили в лежащем состоянии. В итоге его удалось эвакуировать из помещения, презентацию остановили.

Комментариев от силовиков в настоящий момент еще нет. Интересно, что события транслировали сразу несколько украинских телеканалов.

ИА REGNUM напоминает, что бывший КВН-щик и юморист Сергей Сивохо ранее получил официальную должность советника секретаря Совнацбеза Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса, в рамках которой развернул достаточно активную деятельность. Радикалы не раз критически высказывались о деятельности и политической позиции Сивохо, грозя ему расправой.