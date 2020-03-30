Москва, 30 марта, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным меры, предусматривающие ограничения для жителей Москвы, продлятся до 14 апреля. Об этом говорится в разъяснениях по режиму самоизоляции, опубликованных в официальном Telegram-канале оперштаба Москвы.

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«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении.

Позднее данное сообщение с разъяснениями было отредактировано авторами канала — из него исчезла информация о режиме самоизоляции до 14 апреля.

Отмечается также, что общественный транспорт будет действовать в Москве в обычном режиме.