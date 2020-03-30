Москва, 30 марта, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах провести детальную оценку коечного фонда и ситуации в медицинских учреждениях.

Kremlin.ru На совещании с полномочными представителями Президента в федеральных округах

«Под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек», — отметил Путин.

Он констатировал, что часть больниц придется перепрофилировать для приема пациентов с коронавирусом.

«Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава», — распорядился президент.

Глава государства отметил, что во всех регионах мощности коечного фонда больниц очень разные. Он считает, что уже на данном этапе необходимо предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия с учётом приёма больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад и служб скорой помощи за пределы своего региона.

«Поручаю правительству в таких случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счёт федерального центра», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 30 марта выявлено 1 836 случаев заражения коронавирусом. В течение суток количество выявленных случаев выросло на 302 человека. Основной прирост заразившихся приходится на Москву — 212 человек. Всего случаи заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены в 65 из 86 регионов РФ.