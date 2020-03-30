Москва, 30 марта, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным меры, предусматривающие ограничения для жителей Москвы, предусмотрены федеральным законодательством. Об этом говорится в разъяснениях по режиму самоизоляции, опубликованных на сайте мэра Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Режим повышенной готовности, введенный Сергеем Собяниным 5 марта, предусмотрен ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что объявление режима повышенной готовности даёт полномочия руководству Москвы вводить ограничения и применять меры реагирования, которые требуются для предотвращения распространения инфекции.