Иваново, 30 марта, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Эпидемия COVID-19 в Ивановской области нарастает, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 30 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Вынужден сообщить, что мы прогнозируем дальнейший рост, в связи с тем, что за последние дни к нам вернулось очень много людей, которые работают вахтовым методом в Москве и Подмосковье. Всплеск будет неизбежно. В связи с этим еще раз повторяю: необходимо самоизолироваться! Практика последних дней показывает, что не все это понимают. У нас по-прежнему люди ходят по улицам, по-прежнему нарушаются положения указа губернатора», — заявил журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

По данным на 12:30, официально подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции, все госпитализированы. За сутки выявлено ещё четыре положительных экспресс-теста, результаты отправлены в федеральную лабораторию, и ожидается ответ по анализам ещё одного пациента, отправленным ранее.