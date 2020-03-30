Киев, 30 марта, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Европейский союз выделит Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-служба представительства Европейского союза на Украине.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Мы помогаем Украине в эти чрезвычайно тяжёлые времена. Благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасти жизни и укрепить устойчивость общества», — заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Он также одобрил меры по борьбе с коронавирусом, которые принимает украинское правительство.

Всего для стран «Восточного партнёрства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) предусмотрено выделение €140 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины разрешил лечить COVID-19 препаратами, которые не зарегистрированы на Украине, но используются в некоторых странах мира, включая страны Евросоюза.

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