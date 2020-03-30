Киев, , 15:56 — REGNUM Граждан Украины разрешено лечить препаратами, которые не зарегистрированы на территории страны. Об этом сообщил 30 марта парламентский телеканал «Рада».

Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины голосами 312 парламентариев.

Для лечения коронавирусной инфекцией могут использоваться препараты, рекомендованные официальными органами США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рад Украины уволила министра здравоохранения Илью Емца, но не поддержала кандидатуру, предлагавшуюся взамен.

Читайте также: Украина в разгар пандемии осталась без главы минздрава