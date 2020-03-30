Чебоксары, 30 марта, 2020, 06:47 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков призвал жителей «оставаться дома», проявить «рассудительность, человечность и взаимовыручку». Об этом говорится в открытом письме сити-менеджера, появившемся после того, как в выходные жители массово ринулись на отдых в Заволжье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Врачи из Вурнарского района Чувашии

В своём обращении мэр города констатирует, что «страна столкнулась с небывалой угрозой». В Чебоксарах эпидемиологическая ситуация «не столь тревожна, но это не повод пренебрежительно относиться к профилактическим мерам».

«В эти дни мы все сдаем важный жизненный экзамен: на гражданскую ответственность, на рассудительность, на человечность и взаимовыручку. Помните, ограничение контактов — это не только защита вашего личного здоровья», — напомнил Алексей Ладыков, подчеркнув, что «в первую очередь, это забота» о «родных и близких, друзьях и коллегах».

Он призвал «всех чебоксарцев не покидать свое жильё без особой необходимости»:

«Давайте поддержим и отблагодарим наших медиков эффективной личной профилактикой! Не нужно добавлять им работы».

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Cap.ru Обращение главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова

Отметим, что в первый же выходной день, 28 марта, в Чувашии были зарегистрированы десятки локальных возгораний сухой травы. Так, только в Заволжье устранено свыше 40 очагов в местах отдыха людей. А в соцсетях жители стали выкладывать фотографии с отдыха в Заволжье, в том числе «шашлычные» фото.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в Чувашии прекращена работа предприятий торговли, парков, отдыха и досуга. Исключение составили продовольственные магазины и аптеки.