Чебоксары, , 09:59 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев присоединился к всероссийской акции «Спасибо врачам», инициированной «Единой Россией», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Врио главы Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Руководитель региона разместил на своей странице в «Инстаграмме» видео и фотографию, написав на листке бумаги «Спасибо врачам», сопроводив его хэштегом.

«Спасибо врачам и всем тем, кто находится на передовой в борьбе с эпидемией, которая сегодня активно распространяется. Вместе мы победим», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта «Единая Россия» запустила в социальных сетях флешмоб «Спасибо врачам», призвав всех желающих принять в нём участие.

Напомним, руководитель Чувашии Олег Николаев ранее подчеркнул, что необходимо поощрить тех, кто помогает находящимся в самоизоляции жителям. Он поблагодарил «всех медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой и самоотверженно работают, чтобы не допустить широкого распространения этой болезни».

Читайте ранее в этом сюжете: Находящихся «на передовой» чувашских врачей премируют