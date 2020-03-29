Москва, 29 марта, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью журналистам передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» объяснил, почему больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, посетил лично глава государства.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра больницы в Коммунарке

«Путин (Владимир Путин) не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский лидер хотел узнать, как обстоят дела «на передовой» в борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта текущего года глава Российской Федерации Владимир Путин посетил медицинский центр в Коммунарке, где пообщался с пациентами и врачами.

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