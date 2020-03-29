Москва, 29 марта, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался в Москве. Об этом 29 марта сообщил ИА REGNUM информированный источник, близкий к МГИК.

Память

По словам собеседника ИА REGNUM, Горбунов страдал тяжёлым заболеванием и последнее время находился на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома в середине марта по состоянию здоровья.