Москва, 29 марта, 2020, 11:46 — ИА Регнум. За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве скончался 90-летний пациент с пневмонией. У мужчины был положительный результат теста на коронавирус.

Всего за сутки два пациента с коронавирусом погибли в Москве, по одному — в Петербурге и Оренбургской области.

Всего в России — восемь жертв коронавируса.