Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки
Москва, 29 марта, 2020, 11:46 — ИА Регнум. За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве скончался 90-летний пациент с пневмонией. У мужчины был положительный результат теста на коронавирус.
Всего за сутки два пациента с коронавирусом погибли в Москве, по одному — в Петербурге и Оренбургской области.
Всего в России — восемь жертв коронавируса.