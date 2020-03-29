Жириновский призвал СМИ не подвергать стрессу пожилых людей
Москва, 29 марта, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал СМИ не нагнетать обстановку вокруг пандемии коронавируса.
«СМИ должны взять на себя часть ответственности и не тиражировать слухи, которые всем нам наносят вред. Не нужно создавать панические настроения на планете Земля», — призвал Жириновский.
Он также настаивает на том, чтобы средства массовой информации перестали ежедневно твердить о том, что люди старше 65 лет находится в зоне риска, так как это негативно влияет на обстановку и приводит к стрессу.
«Прекратите травмировать людей старше 65 лет… Хочу попросить все СМИ прекратить нагнетать обстановку в отношении лиц старше 65 лет. Эта категория всегда в зоне риска, поскольку в теле идут процессы увядания организма», — отметил он.
На фоне распространения коронавируса в России действуют дополнительные ограничения для людей старше 65 лет. Власти просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Волонтеры готовы помогать пожилым людям, доставлять на дом продукты питания и лекарства.