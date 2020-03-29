Москва, 29 марта, 2020, 11:04 — ИА Регнум. На территории России 270 человек заболели коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Лидером по заболеваемости традиционно стала Москва — 197 новых случаев. На втором месте Подмосковье — 27 заражений.

Всего заболевания выявлены в 26 российских регионах.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах», — говорится в информации.

Восемь человек погибли.