Новосибирск, 29 марта, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Новосибирске, по данным оперативного штаба, сегодня, 29 марта, зарегистрирован восьмой пациент с коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что женщина с 4 по 18 марта находилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Вернулась в Новосибирск, когда ОАЭ ещё не входили в список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и специалисты Роспотребнадзора этот рейс в новосибирском аэропорту не анкетировали.

«Женщина о себе в поликлинику не сообщила, под меднаблюдением не находилась. Но проявила сознательность и оставалась дома на самоизоляции. 24 марта с симптомами ОРВИ — температура 37,1 и першение в горле — обратилась в инфекционную больницу №1. У нее взяли мазки, после чего пациентка написала отказ от госпитализации и вернулась домой, — говорится в оперативной информации. — Накануне, 28 марта, был получен предварительный положительный результат теста на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1 на машине скорой помощи. Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердила лаборатория «Вектора». Состояние женщины удовлетворительное».

Уже определён круг контактных лиц, включая пассажиров, летевших с ней одним рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 марта, в Новосибирской области, по данным на сегодня, было выявлено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее в регионе было зарегистрировано пять пациентов с коронавирусом.