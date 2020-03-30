Война: Красная армия ликвидировала кюстринский выступ немцев. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 30 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 30 марта: Красная армия ликвидировала кюстринский выступ немцев.
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30 марта 1945 года силы 1-го Белорусского фронта ликвидировали кюстринский выступ противника. 8-я гвардейская армия овладела крепостью Кюстрин.
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