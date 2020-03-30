Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 30 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 30 марта: Красная армия ликвидировала кюстринский выступ немцев.

Читайте также: Война: Красная армия заняла крепость Кюстрин и кюстринский выступ

30 марта 1945 года силы 1-го Белорусского фронта ликвидировали кюстринский выступ противника. 8-я гвардейская армия овладела крепостью Кюстрин.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1825.