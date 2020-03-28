Москва, 28 марта, 2020, 19:51 — ИА Регнум. Минпромторг России отменил проведение в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выставка должна была пройти с 7 по 10 июля. Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом.

«Иннопром» проводится с 2010 года. Эта выставка является главной торговой, индустриальной и экспортной площадкой России. В 2019 году её посетили больше 43 тысяч человек из 90 государств.