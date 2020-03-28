Москва, 28 марта, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Москве скончалась 69-летняя женщина, у которой врачи диагностировали коронавирус. Об этом 28 марта сообщили в столичном штабе по коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Женщина работала преподавателем в одном из вузов и являлась врачом-эпидемиологом по профессии. Отмечается, что с больными инфекцией она не контактировала.

При поступлении в больницу у пациентки подтвердилась двусторонняя пневмония. Спасти женщину не удалось.