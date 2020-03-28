Новосибирск, 28 марта, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Предложение президента о дополнительных выходных днях прозвучало неожиданно. У большей части населения формировалось мнение об излишней нервозности СМИ и искусственном характере панических настроений, отмечает старший преподаватель кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Макаридина.

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«Вне сомнения, сейчас мы находимся в состоянии лёгкого шока: настолько неожиданно прозвучало предложение президента о дополнительных выходных днях. Ведь в Зауралье и нашем регионе, в частности, выявлено несущественное число заболевших. Образовательные учреждения уже находятся на дистанционном режиме работы, ряд компаний отправили целые подразделения сотрудников на удалённую работу. Поэтому у большей части населения формировалось мнение об излишней нервозности СМИ и искусственном характере панических настроений. Но последние данные об увеличении прироста заболевших, появление известных имен среди заражённых и главное — то, что решение о каникулах президент принял после посещения специализированной больницы, произвели сильное впечатление. Так, по результатам онлайн-опроса наших студентов, уже более 70% соглашаются, что необходимо ужесточать карантинные меры (в начале вынужденного дистант-обучения — только четверть). Среди молодёжи нет паники, у многих есть готовность к ограничению передвижения и понимание, что сейчас-то точно лучше с друзьями встречаться в социальных сетях», — рассказала эксперт.

Однако, по её словам, велика доля и тех студентов, которые не видят ничего страшного, чтобы продолжать общаться малыми группами, посещать небольшие кафе и бары, участвовать в каких-то мероприятиях, организуемых для хорошо знакомой социальной группы. Срабатывает «я его давно знаю, он никуда не ездил, что может случиться». Кроме того, основной используемой предохранительной мерой называют «частое мытье рук», (92% опрошенных) и около двух третей указывают, что для них это — единственный спасительно возможный вариант.