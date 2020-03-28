Новосибирск, 28 марта, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Началась эвакуация новосибирских и омских подростков из Киргизии. Об этом сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

Rosendahl Самолёт в небе

Уточняется, что они вместе с тренерами ранее отправились на спортивные сборы по плаванию и легкой атлетике. Не могли вернуться домой из-за коронавируса 42 новосибирца и 17 омичей.

«Самолёт, предоставленный благотворительным фондом «День Первый», вылетел в город Бишкек, чтобы забрать новосибирских и омских спортсменов, ждущих возвращения в Россию», — говорится в оперативной информации. Самолёт ждут в новосибирском аэропорту сегодня ночью.

Отмечается, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично координирует работу по вывозу детей-спортсменов из Киргизии.