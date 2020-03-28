Новосибирск, 28 марта, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 марта, выявлено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Уточняется, что одна пациентка с коронавирусом является дочерью женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Она встретила мать в аэропорту и на своей машине отвезла домой, где сутки находилась с ней в одной квартире. 21 марта мать госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ. Диагноз «коронавирусная инфекция» у неё подтвердился 25 марта. Дочь почувствовала недомогание 22 марта, 23 марта она была госпитализирована. Сегодня, 28 марта, получен положительный результат теста.

Вторая пациентка с коронавирусом 20 марта вернулась из Таиланда. 23 марта с симптомами ОРВИ обратилась к врачу, её отправили в инфекционную больницу, где взяли мазок на коронавирус. Она написала отказ от госпитализации и уехала домой. Предварительный результат был получен 27 марта — он оказался положительным. Женщину госпитализировали. Сегодня, 28 марта, диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён окончательно.

Ранее в Новосибирской области было зарегистрировано пять пациентов с коронавирусом.