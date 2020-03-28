Вашингтон, 28 марта, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Воспаление слизистой оболочки глаза может быть ранним симптомом коронавирусной инфекции у некоторых пациентов, предупреждает пресс-служба Американской академии офтальмологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ассоциация офтальмологов США проанализировала доступные публикации об исследованиях новой коронавирусной инфекции. Специалисты установили, что у небольшого количества пациентов (у 1 из 30 в одном исследовании и у 9 из 1099 — в другом) ранним признаком COVID-19 был конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза.

В Американской академии офтальмологии отметили, что именно офтальмологи могут стать врачами, впервые осматривающими пациентов, инфицированных COVID-19. Также учёные указали на несколько сообщений, свидетельствующих о том, что коронавирус может передаваться через аэрозольный контакт с конъюнктивой. Поэтому при уходе за пациентами с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией офтальмологи посоветовали другим медицинским работникам использовать не только средства для защиты рта и носа, но и очки для защиты глаз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта учёные из Швеции предупредили, что у 80% заражённых коронавирусной инфекцией заболевание может протекать с лёгкими симптомами.