Москва, 28 марта, 2020, 12:02 — ИА Регнум. В 26 российских регионах за сутки зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В информации указано, что в Москве за этот период бы зарегистрирован один летальный случай. Также на территории России за сутки выздоровело четыре человека.

Большая часть заразившихся — 114 человек — приходится на Москву. Следом за ней идёт Подмосковье, где выявлено 36 новых случаев заболевания атипичной пневмонией, связанной с заражением коронавирусом. Третье место занял Санкт-Петербург, где за сутки установлено 11 новых случаев заражения коронавирусом.

В Краснодарском крае выявили восемь новых случаев заражения, в Бурятии — шесть, в Ивановской области — пять. По четыре случая обнаружено в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае. По три факта заражения коронавирусом зафиксировано в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и Татарии.

В Чечне, Новосибирской и Оренбургской областях обнаружено по два новых случая. По одному выявили в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Крыму, Адыгее и Пермском крае.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровело 49 человек.