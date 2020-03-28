Италия может выйти из ЕС
Рим, 28 марта, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса и фактически блокада медицинской и финансовой помощи со стороны Евросоюза могут привести к выходу Италии из этой организации. Такое мнение высказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUMЮрий Баранчик.
«Политические последствия блокады со стороны Евросоюза медицинской помощи Италии в виде масок и оборудования уже имеют последствия — Италия заблокировала решение саммита Евросоюза по борьбе с коронавирусом. А так как решения в ЕС принимаются консенсусом, то Италия фактически может на длительный период времени заблокировать деятельность этого органа.
Суть предложений девяти стран, включая Италию, Испанию, Францию, состояла в том, чтобы создать общий финансовый фонд по борьбе с последствиями эпидемии и выпустить евробонды. Причем Рим требует выпуска совместных облигаций не в неопределенном ближайшем будущем, а в течение 10 дней» — отметил эксперт.
Однако, по его словам, Германия и другие страны-доноры ЕС предложили, чтобы каждая страна ЕС сама финансировала последствия эпидемии: