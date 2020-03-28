Рим, 28 марта, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса и фактически блокада медицинской и финансовой помощи со стороны Евросоюза могут привести к выходу Италии из этой организации. Такое мнение высказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUMЮрий Баранчик.

Флаг ЕС

«Политические последствия блокады со стороны Евросоюза медицинской помощи Италии в виде масок и оборудования уже имеют последствия — Италия заблокировала решение саммита Евросоюза по борьбе с коронавирусом. А так как решения в ЕС принимаются консенсусом, то Италия фактически может на длительный период времени заблокировать деятельность этого органа.

Суть предложений девяти стран, включая Италию, Испанию, Францию, состояла в том, чтобы создать общий финансовый фонд по борьбе с последствиями эпидемии и выпустить евробонды. Причем Рим требует выпуска совместных облигаций не в неопределенном ближайшем будущем, а в течение 10 дней» — отметил эксперт.

Однако, по его словам, Германия и другие страны-доноры ЕС предложили, чтобы каждая страна ЕС сама финансировала последствия эпидемии:

«Естественно, такой подход вызвал бурю негодования у итальянской стороны, так как подобный подход разрушает идею общего европейского дома. Кроме того, если Италия сама будет финансировать траты на борьбу с коронавирусом из бюджета, это приведет к росту его дефицита, и уже ЕС сможет наложить на Италию штрафные санкции, что само по себе в нынешней ситуации пандемии является абсурдом. Особенно с учетом того, что в США, например, деньги сейчас как населению, так и коммерческим структурам разбрасываются, по сути, с вертолета».

«Более того. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в пятницу, 27 марта, заявил о том, что Италия сначала должна победить коронавирус, а потом задуматься о выходе из ЕС без всяких слов благодарности.

То есть основания говорить о том, что Италия может выйти из ЕС — достаточно серьезные. Дело в том, что нынешняя политическая система Италии весьма молода — партии, которые образовали правящую коалицию в парламенте, созданы в период с 2003 по 2016 годы. Поэтому они еще не утратили свою связь с избирателями и достаточно адекватно отражают позицию народа», — отметил Юрий Баранчик.