Москва, 28 марта, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила шуткой на распространение в сети Интернет фейка о том, что в России власти якобы выпустили на улицы львов и тигров, чтобы обеспечить режим карантина на период пандемии. Речь об этом зашла в ходе брифинга Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

Пакистанский журналист в ходе брифинга рассказал Захаровой, что в социальных сетях пишут о том, что президент России Владимир Путин якобы выпустил на улицы городов «800 тигров и львов», которые помогают обеспечивать самоизоляцию граждан на период пандемии.

Захарова ответила, что в России власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с эпидемией коронавируса. Эти меры регулярно обновляются и ознакомиться с ними можно на государственных информационных ресурсах. Также она отметила, что гражданам стоит ориентироваться и на федеральные меры, и на решения властей того региона, в котором они проживают.

Что касается львов и тигров, то шутка получилась смешная, отметила Захарова.

«Не думала, что в Вашем серьезном вопросе будет что-то забавное. Приведенная вами шутка из Интернета о том, что Президент России В. В. Путин выпустит на улицы городов тигров и львов, действительно, смешная. Не потому, что такого не может быть, а потому что традиционно у нас «выпускают на улицу» медведей — они более эффективны», — пошутила представитель российского внешнеполитического ведомства.